В одному з управлінь міськради виникла надзвичайна ситуація

05/10/2017 Розмір тексту:

За повідомлення очевидців, у центрі міста була пожежа.

По вулиці Коперника горіло приміщення міської ради – Управління транспорту, комунікацій та зв’язку, повідомляє Погляд.

За словами начальника відділу інформації та комунікацій з громадськістю управління ДСНС у Тернопільській області Сергія Даніліна, пожежа була погашена до приїзду пожежників. Причиною стало коротке замикання проводки.