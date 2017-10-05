В одному з управлінь міськради виникла надзвичайна ситуація
05/10/2017 0
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За повідомлення очевидців, у центрі міста була пожежа.
По вулиці Коперника горіло приміщення міської ради – Управління транспорту, комунікацій та зв’язку, повідомляє Погляд.
За словами начальника відділу інформації та комунікацій з громадськістю управління ДСНС у Тернопільській області Сергія Даніліна, пожежа була погашена до приїзду пожежників. Причиною стало коротке замикання проводки.
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