В одному з управлінь міськради виникла надзвичайна ситуація

05/10/2017 0
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За повідомлення очевидців,  у центрі міста була пожежа.

По вулиці Коперника горіло приміщення міської ради – Управління транспорту, комунікацій та зв’язку, повідомляє Погляд.

За словами начальника відділу інформації та комунікацій з громадськістю управління ДСНС у Тернопільській області Сергія Даніліна, пожежа була погашена до приїзду пожежників. Причиною стало коротке замикання проводки.

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