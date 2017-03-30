В ОДА намагалися з’ясувати, чому на Тернопільщині “зашкалюють” ціни на хліб

30/03/2017 Розмір тексту:

Тернопільщина – лідер з виробництва зернових культур, – констатують в облдержадміністрації. Однак ціни на хліб і хлібобулочні вироби майже найвищі в Україні. Причина – ринок регіону заповнений продукцією немісцевих виробників.

Жителям краю радять підтримувати місцевих виробників, купуючи їхню продукцію. Це допоможе частково стабілізувати ціну на хліб і хлібобулочні вироби, – переконані у департаменті агропромислового розвитку ОДА. Оскільки ціноутворення наразі відбувається у результаті певних ринкових тенденцій.

«Ми маємо на території регіону чималу кількість хлібопекарських підприємств. Але, як показують дослідження, жителі області купують продукцію виробників інших регіонів. І цим вони поповнюють бюджети інших областей. Хоча якість нашого хліба вища, ніж привозного. Ми радимо жителям області підтримувати наших виробників. Це матиме, як мінімум, дві користі – більш якісний хліб людина отримає, а також це сприятиме наповненню місцевого бюджету, а відтак розвитку регіону. Ну і, звичайно, безсумнівно, попит і пропозиція зумовлюватимуть цінову ситуацію», – відзначив директор департаменту агропромислового розвитку ОДА Віктор Луй.

Наразі середня ціна хліба на Тернопільщині 8 – 9 гривень. Експерти констатують: вартість продукції, привезеної з інших регіонів дещо нижча. Таким чином намагаються витіснити місцевого виробника.