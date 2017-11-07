В області трохи потеплішає

07/11/2017 Розмір тексту:

Незначне потепління передбачають метеорологи цими днями на Тернопільщині. Температура повітря підвищуватиметься до десяти градусів тепла, обійдеться без опадів, натомість спостерігатиметься більш ясна і сонячна погода.

Мінлива хмарність з проясненнями, вітер східний 3 – 8 метрів за секунду, часом незначні пориви вітру, без опадів, – такі погодні умови передбачають метеорологи цими днями на Тернопільщині. За прогнозами Укргідрометеоцентру, перша половина листопада буде відносно теплою, а далі передбачають суттєве зниження температури повітря.

«Наразі погодні умови в усіх регіонах України відповідають нормі. На заході температура повітря підвищується до десяти градусів тепла, вночі не спостерігається заморозків. Така ситуація передбачається до кінця тижня. Упродовж найближчої доби можливе незначне потепління».

Метеорологи кажуть: різкі зміни погодних умов можливі у другій половині листопада.

Софія Романська