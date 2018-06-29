В обласній раді вирішили, хто боротиметься за посаду директора лялькового театру

29/06/2018 Розмір тексту:

Двох кандидатів, які претендують на посаду директора-художнього керівника Тернопільського академічного обласного театру актора і ляльки, допустили до участі у конкурсі на заміщення вакантної посади. Відбулося це під час засідання конкурсної комісії обласної ради 27 червня.

На першому засіданні комісія зібралася у повному складі – дев’ять учасників. Спочатку обрали голову комісії. Ним став перший заступник голови обласної ради Василь Деревляний. Потім перейшли до розгляду поданих кандидатами документів. До документів, які подав керівник театру Іван Шелеп, у представників комісії зауважень не було. Навпаки, як позитивний момент відзначили те, що він заздалегідь подав і Програму розвитку лялькового театру на наступні п’ять років, хоча законодавство не вимагає подавати її на перше засідання. Комісія вирішила, що подані документи відповідають кваліфікаційним вимогам директора театру-художнього керівника Тернопільського академічного обласного театру актора і ляльки і всі проголосували за те, щоб допустити його до конкурсу на заміщення вакантної посади.

При розгляді документів Олексія Коломійцева з Одеси з’ясувалося, що довідки про несудимість немає, хоча у заяві він вказав, що не був судимий. У законодавстві чітко не вказано, чи необхідно подавати цю довідку, тільки в автобіографії вказуються відомості про наявність чи відсутність судимості. Тому Василь Деревляний запропонував другого претендента також допустити до конкурсу, але з умовою, що до наступного засідання комісії він надасть довідку про не судимість, оскільки Іван Шелеп надав таку довідку та Програму розвитку театру у письмовому вигляді. За те, щоб Олексій Коломійцев брав участь у конкурсі, проголосувало семеро членів комісії, а двоє – Ігор Сачко та Михайло Тимошик – утрималися.

– Є норми закону, що необхідно подати, і коли немає відповідних документів, то або чоловік свідомо уникає цього, або просто забудь-будько, як говорять, – прокоментував своє рішення Ігор Сачко, заслужений артист України, актор Тернопільського академічного обласного українського драматичного театру імені Тараса Шевченка. – Будуть документи – будемо розглядати. З іншого боку, у мене по всій Україні є товариші, які працюють акторами, адміністраторами, режисерами. І я знаю за тим чоловіком йде не дуже позитивний творчий шлейф. Він працював у Полтавському театрі, і там була дуже велика катавасія, розділ колективу, не було єдиного творчого начала. Це не є будівничий, це є такий, не хочу його образити, можливо він змінився, є такі творчі авантюристи або творчі руйнівники. Львівський академічний драматичний театр імені Лесі Українки, який він очолював, після його керівництва закрили і потім реорганізували. Не знаю чи варто йому, коли він має великий творчий шлях не зовсім позитивний по різних театрах України, вступати у колектив, який вже злагоджено, як машина, працює. Для чого? Щоб показати щось нове? Але він навіть не подав програму розвитку театру, а просто слухати його зі слів не хочу. Краще прочитати програму, проаналізувати, а потім визначитися. Тим паче, мені не байдуже, яким буде театр актора і ляльки в Тернополі.

Іван Шелеп очолює театр актора і ляльки вже 21 рік. І це вперше, коли для того, щоб надалі залишатися керівником, йому доводиться брати участь у конкурсі на заміщення вакантної посади. Про свого «суперника» знає те, що він вказав у документах, які подав на конкурс.

– У подібному конкурсі беру участь вперше, – каже Іван Шелеп, директор-художній керівник Тернопільського академічного обласного театру актора і ляльки. – Є переживання, не побоювання, оскільки я спільно з колективом пережив вже багато речей. Я готовий до конкурсу і хочу поборотися за те, щоб і надалі очолювати цей прекрасний колектив. Інформацію про іншого кандидата дізнавався з доступних джерел, які є в інтернет-просторі, найбільше дізнався з його автобіографії, яка є на сайті обласної ради. Це неординарна особистість, надзвичайно творча людина, оскільки поєднати в собі режисера, вокаліста, сценографа, дизайнера, художника надзвичайно складно. Тому мені буде цікаво послухати його Програму розвитку і позмагатися з ним за місце директора-художнього керівника нашого театру.

Свої програми розвитку Тернопільського академічного обласного театру актора і ляльки обоє кандидатів представлять на наступному засіданні конкурсної комісії. Відбудеться воно 5 липня о 10.00 у 532 кабінеті обласної ради, що на вулиці Грушевського,8.

Ольга Трач

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