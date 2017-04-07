В обласній раді розвалюється провладна коаліція

07/04/2017 Розмір тексту:

Створена на першому засіданні обласного парламенту коаліція БПП, Батьківщини, Самопомочі, Радикальної партії та Громадянської позиції не подає ознак життя.

Першими про можливий вихід з ситуативного об’єднання заговорили ще в минулому році речники партії Гриценка. Та визначальною для долі коаліції стали події навколо блокади торгівлі з ОРДЛО. Модератором цього питання стала фракція “Самопомочі”, яка раніше тісно працювала у провладному фарватері. Не змогли стати осторонь цього питання “Батьківщина” і “Свобода”. Відтак, досі провладна обласна рада перетворилася в територію опозиційну для адміністрації Барни. Депутати прийняли звернення про дострокові перевибори парламенту та президента, відставку керівників силового блоку, а також двічі підтримали дії блокадників на Сході.

Неформальними лідерами цих процесів стали “Батьківщина” і “Свобода”, очолювані колишніми нардепами Деревляним та Сиротюком. Не виключено, що ці дві політсили складуть кістяк нової більшості. Однак для цього, як мінімум, потрібне формальне рішення про вихід “Батьківщини” з коаліції попередньої. Якщо це станеться, то проголошена на першій сесії коаліція припинить існування.

Цілком можливо, це станеться на позачерговій сесії 10 квітня, яку скликають на вимогу опозиційних фракцій у зв’язку із запровадженням абонплати за газ. Поживемо-побачимо.