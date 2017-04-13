В нічному клубі спіймали дебошира, у якого сталося сезонне загострення

13/04/2017 Розмір тексту:

У Тернополі патрульні виявили чоловіка, який перебуває у розшуку через проблеми зі здоров’ям.

Виклик про конфлікт в одному із нічних закладів міста на вулиці Крушельницькій надійшов на службу 102, близько 2-ї години ночі, 13 квітня.

За лічені хвилини екіпаж патрульних прибув на місце події. З’ясувалося, що 38-річий дебошир перебуває у розшуку через сезонні розлади здоров’я. Патрульні повідомили рідних про місцезнаходження громадянина.