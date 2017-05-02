В лісах Тернопільщини точаться запеклі бої. ВІДЕО

Понад 300 хлопців та дівчат збираються на галявині лісу. В урочищі “Гурби” вони проведуть майже 4 доби. На бойову гру з’їхалася молодь з усіх куточків України та з-за кордону, йдеться в сюжеті 24 Каналу.

За традицією, у тереновій грі дві команди – курені. Серед усіх часників — є і загін диверсантів, які провокуватимуть команди.

Усіх учасників організатори шикують у колони. Починаються урочистості з молитви і напутніх слів ветеранів УПА. Перед початком змагання за традицією відбувається показовий бій — лава на лаву. Найемоційніша бійка у дівчат. У кожного учасника на руці пов’язана стрічка – символ життя, яке потрібно вберегти до кінця гри.

Суть гри полягає в тому, що курені ведуть боротьбу за прапор. Вночі вони його заховують, упродовж дня вони його шукають в лісах – прапор свого ворога. Гра дуже динамічна, вона постійно переміщається. Курені не мають своїх стаціонарних таборів, вони можуть вночі піднятися, піти і зміститися,

– розповів голова ради вищих спостерігачів гри “Гурби-Антонівці” Василь Дубовий.

Тереновій грі “Гурби-Антонівці” цьогоріч 15 років. І лише тепер уряд дав півмільйона гривень, щоб облаштувати центр на місці проведення гри.

Впродовж усієї гри учасники житимуть без наметів у лісі. З харчів у кожного тільки те, що взяв із собою у наплічник. Тож окрім фізичного змагання з суперником молодь чекає випробування суворими умовами життя.