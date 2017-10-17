В храмі на Тернопільщині молитимуться до нової ікони. ФОТО
17/10/2017 0
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Ще одну копію Чудотворної ікони Матері Божої Зарваницької передали в деканальний храм Тернопільсько-Зборівської архиєпархії УГКЦ.
Цього разу дарунок приймала церковна громада Зборова.
“Для мене сьогодні дуже особливий день, – ділиться емоціями директор ПП “Агропродсервіс Ярчівці” Василь Гамрач. – Я родом зі Зборівщини, ми тут обробляємо землі, спілкуємося з людьми, тому і дякуємо від нашої компанії цим подарунком за їхню довіру”.
Фундатором 10 копій Чудотворної Зарваницької ікони стала компанія “Агропродсервіс” та її керівник Іван Чайківський. Дарують їх в деканальні храми, тих сіл та містечок, де компанія обробляє землю.
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