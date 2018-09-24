В гості до Надала приїхав Кличко та інші мери

24/09/2018 Розмір тексту:

У Тернополі розпочалося засідання Правління Асоціації міст України під головуванням міського голови Києва Віталія Кличка. У склад Правління входять понад 50 міських голів обласних та районних центрів.

Представники Правління обговорюють актуальні питання органів місцевого самоврядування, що потребують вирішення на державному рівні, а також проект Державного бюджету України на 2019 рік.

Засідання Правління Асоціації міст України відбувається в рамках “Днів діалогу з владою”, які цього року проходять у Тернополі 24-25 вересня. “Дні діалогу” – це традиційний щорічний захід, що є майданчиком для обговорення питань та вироблення спільної позиції органів державної влади та Асоціації міст України щодо розвитку місцевого самоврядування, удосконалення законодавчої бази, розв’язання конкретних проблем забезпечення життєдіяльності територіальних громад.