В електричці Львів-Тернопіль на ходу відвалилися двері. ФОТО

12/06/2017 Розмір тексту:

В електричці “Львів-Тернопіль” на ходу відвалюються двері.

Про це повідомляють пасажири електрички на сторінці “Варта 1”, пишуть Відомості.

“Ось це сервіс”, – пише автор фото.

Деякі користувачі коментують, що це не звичайний вагон, а вагон-трансформер.

Втім, стан української залізниці залишає бажати кращого.

“Європа”, – пише Руслан Фітьо.