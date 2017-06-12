В електричці Львів-Тернопіль на ходу відвалилися двері. ФОТО

12/06/2017 1
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В електричці “Львів-Тернопіль” на ходу відвалюються двері.

Про це повідомляють пасажири електрички на сторінці “Варта 1”, пишуть Відомості.

“Ось це сервіс”, – пише автор фото.

Деякі користувачі коментують, що це не звичайний вагон, а вагон-трансформер.

Втім, стан української залізниці залишає бажати кращого.

“Європа”, – пише Руслан Фітьо.

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Коментарі (1)

Натаська Філь

12/06/2017

Та що там двері, подумаєш хтось міг випасти і загинути. Електричка за цим маршрутом пру років курсувала без дверей у туалеті третього вагону. Як правильно вказано в статті ми ж Європа. І тк на кожному кроці, нажаль…

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