В чому криється диявол?

19/12/2017 Розмір тексту:

Так в чому ж він, рогатий і хвостатий, криється?

Перегляд на одному з сайтів звіту про апеляційний суд у справі все тієї ж скандальної будови за ПК “Березіль” ще раз нагадав: криється він у деталях. “В’їхати”, розібратися у суто юридичній аргументації сторін людині без спеціальної освіти, можливо, важкувато, а от відрізнити банальну правду від такої ж банальної неправди (щоб не вживати “міцнішого” слова) – цілком посильна справа. Навіть для представника ЗМІ, на яких припала значна частка невдоволення адвоката забудовника (спотворюють, паршивці, справжній стан речей, вводять людей в оману…). Знаєте, стало аж якось незручно. Справді, ну знайшлися, за словами дипломованого юриста, якихось 10-20 “окремих” ( слід віддати належне делікатності та суто арифметичній скромності адвоката) мешканців, які з метою “наживи чи політпіару”(???) зчинили всю цю колотнечу навколо майбутньої забудови і намагаються диктувати свою волю аж 200 тисячам мешканців міста, у яких свої, не такі егоїстичні плани щодо облаштування території біля “Березоля”. От у Європі такого не було б… А тут ще й оті …ЗМІ, знову ж таки, подають викривлену картину, просто наштовхують правоохоронні органи на висновок про незаконність новобудови. (У тій же Європі, до речі, по-справжньому незалежні ЗМІ лише підспівують власнику і захищають його інтереси?) І не хочуть всі вони разом взяті втямити, що процес уже розпочався, залучена коштовна техніка, простій якої обходиться забудовнику в кругленьку копієчку… А головне, бовдури, не усвідомлюють: це ж для них, для їхніх осель, ведеться ота будова! Зупини її зараз – і страшно навіть уявити, що буде з будинками навколо. Останній адвокатський аргумент чомусь особливо жваво обговорювався присутніми в залі суду – про забудовника, його спільників, поплічників та “горил” громада навколо “Березолю” (і не лише чомусь отих 10-20 “ренегатів”) говорить останніми місяцями чимало і все більше епітетами і метафорами, однак нікому й у голову не могло прийти, з якими невиправними альтруїстами вони мають справу.

Наразі ж апеляційний суд з якихось причин не розчулився отим чоловіколюбством інвестора-забудовника-підрядника (і ще там кого) і залишив їхню скаргу на вставляння палок у колеса “пречистої” підприємницької діяльності без задоволення. Далі буде? Або, як кажуть у тих Європах – to be continued?

Ігор Дуда