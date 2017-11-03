В Бучачі зіткнулися бус і легковий автомобіль. ФОТО

03/11/2017 Розмір тексту:

2 листопада о 14:28 до оперативно-диспетчерської служби Управління ДСНС України у Тернопільській області надійшло повідомлення про те, що у місті Бучач на вулиці Б.Хмельницького трапилась дорожньо-транспортна пригода.

На місце події направили черговий караул 9-ї державної пожежно-рятувальної частини Управління.

По прибуттю встановили, що зіткнулися два автомобілі: «Mersedes» та «Renault Laguna». Бійці Служби порятунку огородили місце події та провели ряд заходів, спрямованих на запобігання загорання транспортних засобів, повідомляють в Управлінні ДСНС в області.