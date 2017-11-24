В Бучачі водій в’їхав у стовп

24/11/2017 Розмір тексту:

23 листопада о 13:56 до оперативно-диспетчерської служби надійшло повідомлення про те, що у місті Бучач на вулиці Галицькій трапилась дорожньо-транспортна пригода.

На місце події направили черговий караул 9-ї державної пожежно-рятувальної частини Управління у складі 5-ти чоловік.

По прибуттю з’ясували, що водій автомобіля FORD, не впоравшись із керуванням з’їхав у кювет, допустивши зіткнення з електроопорою.

Бійці ДСНС виконали ряд заходів, спрямованих на недопущення подальшого загорання транспортного засобу, повідомляють в Управлінні ДСНС.