В Бучачі підняли по тривозі поліцію

01/03/2017 Розмір тексту:

Суперечки щодо одного з сільськогосподарських підприємств Бучацького району розгорілися між власником та ймовірними покупцями нерухомості. Причина конфлікту – підроблені документи та спроба незаконно провести інвентаризацію підприємства.

За словами правоохоронців, житель Бучацького району планував продати власне сільськогосподарське товариство. Знайшлися і покупці зі столиці. Проте останні не заплатили грошей, підробили договір купівлі-продажу та дистанційно внесли зміни до статуту підприємства. Господарникові такий хід справи не сподобався і він звернувся за допомогою в суд. Дію даного документу представники Феміди призупинили до з’ясування усіх обставин.

Та це не спинило “нових власників” і вони першого березня приїхали в Бучач, де знаходяться усі виробничі потужності товариства, та намагалися провести інвентаризацію.

Аби конфлікт не загострювався, начальник ГУНП в області Олександр Богомол по тривозі підняв працівників місцевого відділення поліції та спецпідрозділів краю. Завдяки вчасному втручанню правоохоронцям вдалося запобігти силовому протистоянню.

Поліцейські і далі стежитимуть за громадським порядком в даному населеному пункті. Розслідування цієї справи проводить прокуратура області, повідомляють у відділі комунікації НП Тернопільської області.