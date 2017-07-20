В Бучачі незаконно призначили субсидій на півмільйона гривень

19/07/2017 Розмір тексту:

Під час ревізії в Управлінні праці та соціального захисту населення Бучацької райдержадміністрації, яку провели фахівці Управління Західного офісу Держаудитслужби в Тернопільській області, виявлено порушень на суму понад 1 млн грн.

Зокрема, встановлено незаконне призначення субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг особам, які надали недостовірну інформацію про придбання нерухомості та транспортних засобів. Загальна сума цих порушень становить майже 546 тис. гривень. Також виявлено зайву виплату соціальної допомоги та різних компенсаційних виплат загалом на понад 549 тис. грн.

Втрат на понад 503 тис. грн було відшкодовано ще під час ревізії. Незаконних виплат попереджено на суму 58,7 тис. грн.

Матеріали ревізії передано до правоохоронних органів.