В Бучачі невідомі “активісти” зривали призов

21/04/2017 Розмір тексту:

У Бучачі невідомі, які назвалися активістами, зірвали роботу призовної комісії.

Про це повідомив т. в. о. військового комісара Тернопільського обласного військкомату Олександр Скумбрій, передає Галас.

За його словами, в області призов розпочався планово.

– У всіх районах працюють призовні комісії. Проте щодо їх роботи є певні проблеми, – зазначив військовий комісар. – Перш за все йдеться про Бучацький район, де невідомі, які назвалися активістами, зірвали роботу комісії на призовній дільниці. Зокрема, ці особи проводили несанкціоновану зйомку на режимному об’єкті, «смикали» призовників і забирати їх із призовної комісії. Про ці факти вже повідомили Службу безпеки України.

Нагадаємо, з 1 квітня розпочався призов на строкову військову службу. Планове завдання на область складає 385 призовників. Станом на 19 квітня в навчальні центри з області вже відправлено 122 призовників.