В автомобілі з несправним правим габаритом виявили “лівий” алкоголь. ФОТО

04/04/2018 0
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Автомобіль Mitsubishi, у якого не горів правий габарит та підсвітка номера, патрульні зупинили на вулиці Микулинецькій 3 квітня, близько 1-ї години ночі.

Патрульні, спілкуючись з громадянином, помітили, що він нервує і дивно поводиться. Відтак інспектори вирішили провести поверхневу перевірку транспортного засобу.

У автомобілі патрульні виявили алкогольну продукцію без марок акцизного податку встановленого зразка близько 260 літрів.

На місце події інспектори викликали слідчих та повідомили працівників ГУ ДФС в Тернопільській області.

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