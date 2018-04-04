В автомобілі з несправним правим габаритом виявили “лівий” алкоголь. ФОТО

04/04/2018 Розмір тексту:

Автомобіль Mitsubishi, у якого не горів правий габарит та підсвітка номера, патрульні зупинили на вулиці Микулинецькій 3 квітня, близько 1-ї години ночі.

Патрульні, спілкуючись з громадянином, помітили, що він нервує і дивно поводиться. Відтак інспектори вирішили провести поверхневу перевірку транспортного засобу.