В автомобілі з несправним правим габаритом виявили “лівий” алкоголь. ФОТО
04/04/2018 0
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Автомобіль Mitsubishi, у якого не горів правий габарит та підсвітка номера, патрульні зупинили на вулиці Микулинецькій 3 квітня, близько 1-ї години ночі.
Патрульні, спілкуючись з громадянином, помітили, що він нервує і дивно поводиться. Відтак інспектори вирішили провести поверхневу перевірку транспортного засобу.
У автомобілі патрульні виявили алкогольну продукцію без марок акцизного податку встановленого зразка близько 260 літрів.
На місце події інспектори викликали слідчих та повідомили працівників ГУ ДФС в Тернопільській області.
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