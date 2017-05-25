В автомати з “артезіанською” водою заливали технічну, яку набирали неподалік Тернополя

25/05/2017 Розмір тексту:

До оперативників управління захисту економіки Тернопільщини звернувся житель обласного центру із заявою про те, що якість води, яку продають в автоматах, викликає сумніви.

Повідомлення тернополянина поліцейські внесли до журналу єдиного обліку про скоєні злочини та правопорушення. Було здійснено забір води із автомата для проведення експертизи, повідомляє Досьє 102.

Рідина не відповідає санітарним вимогам – такий висновок санітарно-епідеміологічної станції. Заключення стало підставою для правоохоронців про внесення інформації до Єдиного реєстру досудових розслідувань і початку слідчо-оперативних дій.

Слідчі управління поліції та оперативники управління захисту економіки встановили, питну воду набирають не з артезіанських свердловин Збаражчини, як вказано у рекламі товару, а черпають з колодязя,що знаходиться на території санаторію у Петрикові Тернопільського району.

За словами, оперативників, з колодязя воду закачували у водонапірну башту, а звідти вона потрапляла у баки, призначені лише для використання під кормовиробництво для тварин.

Далі її розливали для продажу в двадцятилітрові ємності. Окрім цього підприємці розвозили колодязьну «артезіанську воду» двома автівками по Тернополю, наповнюючи нею резервуари водних автоматів.

Під час санкціонованого обшуку вилучили чотирнадцять мішків таблетованих речовин та дві каністри рідкої речовини невідомого походження. Що це за препарати і чи додавали їх до питної води – встановить експертиза.