В аварію потрапило таксі. Є потерпілі

10/03/2017 Розмір тексту:

Водій автомобіля “Chevrolet Aveo”, рухаючись вулицею 15 Квітня у Тернополі та виконуючи маневр випередження, не дотримався безпечного інтервалу і зіткнувся з таксі марки “Renault” – такі попередні результати правоохоронців слідчо-оперативної групи.

Дорожньо-транспортна пригода трапилася 10 березня близько 00:30. Про неї на лінію “102” повідомила пасажир таксі.

Жінка, 1994 року народження, в результаті аварії отримала тілесні ушкодження. У неї медики діагностували забій м’яких тканин правої кисті.

Кермувальник “Chevrolet Aveo” відмовився проходити освідчення на предмет алкогольного сп’яніння. Поліцейські склали адміністративний протокол відповідно до статті 130 КУпАП – керування транспортними засобами особами, які перебувають у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння або під впливом лікарських препаратів, що знижують їх увагу та швидкість реакції, повідомляє відділ комунікації ГУНП Тернопільської області.