В аваріях на Тернопільщині травмувалося двоє людей

03/11/2017 Розмір тексту:

Дві дорожнього-транспортних пригоди з потерпілими трапилося на дорогах Тернопільської області у четвер, другого листопада. О 14:39 в Бучацьке відділення поліції надійшло повідомлення від чергового швидкої допомоги про аварію у райцентрі.

При виїзді слідчо-оперативної групи стало відомо, що водій автомобіля RENAULT KANGOO, здійснюючи обгін іншої автівки, не впорався з керуванням та зіткнувся з MERCEDES-BENZ 207D.

В результаті удару за медичною допомогою до лікарні звернулася пасажир з MERCEDESу. У жінки закритий уламковий перелом лівої променевої кістки, забої шийного та верхнього грудного відділу хребта й інші ушкодження. Її госпіталізували у травматологічне відділення. У водіїв відібрали взірці крові для перевірки на вміст алкоголю.

Ще одну аварію зафіксували правоохоронці на Підгаєччині. В селі Яблунівкаводій автомобіля УАЗ виїхав на смугу зустрічного руху і не розминувся з автомобілем марки ВАЗ-2105. Травми отримав водій Лади. У чоловіка закрита черепно-мозкова травма, садна колін, забій головного мозку. Його госпіталізували до лікарні.

По обох автопригодах триває слідство відповідно до статті 286 частина 1 ККУ- Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, повідомляють у поліції.