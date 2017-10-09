В аварії за участю поліцейського автомобіля постраждала дитина
Дорожньо-транспортна пригода, в якій зіткнулося три автомобілі, трапилася у Тернополі в неділю, 8 жовтня. Одна з автівок – службовий транспорт Тернопільського відділу поліції, яким керував старший сержант поліції.
За попередньою інформацією, водій поліцейського автомобіля Daewoo Lanosїхав на виклик. У автівці були увімкнені проблискові маячки та звукова сирена. Даний спецсигнал проігнорував водій автомобіля Mercedes-Benz. Як результат – на перехресті вулиць Злуки – 15 Квітня службове авто врізалося в іномарку. Останню від удару відкинуло і Mercedes протаранив ще й автомобіль Ford Sierra, що стояв неподалік.
У ДТП легкі тілесні ушкодження отримав малолітній пасажир Mercedes-Benz. Хлопчика після надання меддопомоги відпустили додому, повідомляють у поліції.
Подія внесена в єдиний реєстр досудових розслідувань за статтею 286 частина 1 ККУ. Розслідування проводить обласна прокуратура.
Фото 0352.ua
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