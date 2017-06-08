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В аварії у Тернополі постраждав водій
08/06/2017 0
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На мікрорайоні “Аляска” у Тернополі зіткнулися автомобілі марки “Лада” та “Ауді”.
Аварія трапилася вчора, 7 червня, близько восьмої години вечора на вулиці Володимира Великого, повідомляє сайт ternopil.te.ua.
Внаслідок сильного удару водій однієї із автівок отримав ЗЧМТ, струс мозку та забійне садно лобної ділянки голови. Його госпіталізували в університетську лікарню.
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