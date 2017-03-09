В аварії постраждала молода тернополянка

09/03/2017 0
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Вчора, 8 березня, на перехресті вулиць Протасевича, 15 квітня та проспекту Степана Бандери трапилося ДТП з потерпілими.

У ДТП постраждала 26-річна тернополянка, її відразу госпіталізували в першу міську лікарню. У потерпілої – закрита черепно-мозкова травма, травми кісток і носа.

На місце події викликали слідчо-оперативну групу, повідомляє Терен.

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