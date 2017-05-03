В аварії неподалік Тернополя постраждали дві сестри. ФОТО

03/05/2017 0
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Першого травня близько 20:30 на лінію “102″ надійшло повідомлення про аварію з потерпілими.

Слідчо-оперативна група, яка виїжджала на місце події встановила, що на автодорозі Стрий-Тернопіль-Кіровоград-Знамянка водій автомобіля Skoda Octavia не розминувся з Peugeot.

За попередньою інформацією, кермувальник Skoda Octavia не вибрав безпечної швидкості руху, не тримав дистанції і допустив зіткнення з іншим автомобілем.

В результаті удару до лікарні за меддопомогою звернулися пасажири зі Skoda Octavia, а саме дві сестри – 2004 та 2006 років народження. Після огляду лікарями їх відпустили додому.

У водіїв відібрано взірці крові для перевірки на вміст алкоголю.

 

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