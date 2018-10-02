В аварії на Тернопільщині травмувався 26-річний чоловік

02/10/2018 Розмір тексту:

Автопригода з потерпілими трапилася в Кременці. Двадцятишестирічний житель міста, керуючи мотоциклом Suzuki, не впорався з керуванням та впав з транспортного засобу на асфальт.

Така необережність поклала мотоцикліста на лікарняне ліжко. Чоловіка госпіталізували у травматологічне відділення. У нього медики констатували перелом кісток тазу, забій м’яких тканин грудної клітки та лівого суглобу.

Причини аварії встановлять правоохоронці, які в складі слідчо-оперативної групи та групи реагування патрульної поліції виїжджали на місце ДТП.

У водія взяли кров для перевірки на вміст алкоголю. Подія внесена в єдиний реєстр досудових розслідувань за статтею 286 частина 1 ККУ, повідомляють у поліції.