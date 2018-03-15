В аварії на Тернопільщині травмувалися троє людей. ФОТО

15/03/2018 0
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У більшості аварій із потерпілими водії та пасажири були непристебнуті. А комусь із них пасок міг урятувати життя або ж допоміг уникнути травм голови.

Зокрема сьогодні на перехресті, поблизу села Бересток Заліщицького району, зіткнулися Ford Transit та Volkswagen Caravelle. Водій Volkswagen порушуючи ПДР, здійснив обгін безпосередньо на перехресті, не впевнившись у безпечності виконання свого маневру, зіткнувся з Ford Transit. Внаслідок зіткнення автомобіль Volkswagen заїхав у стовп.

35-річна жінка, яка сиділа на передньому сидінні Volkswagen, не пристебнулася паском безпеки і отримала серйозні травми. У неї, за попередніми даними, закрита черепно-мозкова травма, струс головного мозку, рвані рани обличчя, закрита травма живота, травма грудної клітки та перелом ребер. Ушкодження ніг отримали ще два пасажири цієї автівки, чоловіки 60 і 64 років, повідомляють у патрульній поліції.

Потерпілих забрала швидка. На місці події працювали слідчі.

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