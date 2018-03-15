В аварії на Тернопільщині травмувалися троє людей. ФОТО

15/03/2018 Розмір тексту:

У більшості аварій із потерпілими водії та пасажири були непристебнуті. А комусь із них пасок міг урятувати життя або ж допоміг уникнути травм голови.

Зокрема сьогодні на перехресті, поблизу села Бересток Заліщицького району, зіткнулися Ford Transit та Volkswagen Caravelle. Водій Volkswagen порушуючи ПДР, здійснив обгін безпосередньо на перехресті, не впевнившись у безпечності виконання свого маневру, зіткнувся з Ford Transit. Внаслідок зіткнення автомобіль Volkswagen заїхав у стовп.