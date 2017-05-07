В аварії на Тернопільщині сильно покалічилася пасажирка таксі. ФОТО

07/05/2017 0
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З численними переломами, травмами та з травматичним шоком до реанімаційного відділення потрапила мешканка Монастириська.

Ушкодження жінка отримала в результаті дорожньо-транспортної пригоди, яка трапилася 5 травня близько 12:40. На перехресті доріг Івано-Франківськ-Бучач-Тернопіль та Городище-ЗарваницяБучач, неподалік Бучача зіткнулися автомобілі таксі – ВАЗ-21076 та Subaru.

На місце пригоди виїжджала слідчо-оперативна група. За попередньою інформацією, водій “Жигулів”, виїжджаючи з другорядної дороги на головну, не пропустив іномарку. В результаті зіткнення – травми отримала двадцятисемирічний пасажир таксі, а саме донька кермувальника.

Жінку з політравмою, закритою черепно-мозковою травмою, струсом, ранами голови, переломами сідничних та малогомілкової кісток, із забоями грудної клітки госпіталізували до медзакладу.

У водіїв взяли кров для перевірки на вміст алкоголю. Триває слідство, повідомляють у відділі комунікації ГУНП Тернопільської області.

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