В аварії на Тернопільщині сильно покалічилася пасажирка таксі. ФОТО

07/05/2017 Розмір тексту:

З численними переломами, травмами та з травматичним шоком до реанімаційного відділення потрапила мешканка Монастириська .

Ушкодження жінка отримала в результаті дорожньо-транспортної пригоди, яка трапилася 5 травня близько 12:40. На перехресті доріг Івано-Франківськ-Бучач-Тернопіль та Городище-Зарваниця–Бучач, неподалік Бучача зіткнулися автомобілі таксі – ВАЗ-21076 та Subaru.

На місце пригоди виїжджала слідчо-оперативна група. За попередньою інформацією, водій “Жигулів”, виїжджаючи з другорядної дороги на головну, не пропустив іномарку. В результаті зіткнення – травми отримала двадцятисемирічний пасажир таксі, а саме донька кермувальника.

Жінку з політравмою, закритою черепно-мозковою травмою, струсом, ранами голови, переломами сідничних та малогомілкової кісток, із забоями грудної клітки госпіталізували до медзакладу.

У водіїв взяли кров для перевірки на вміст алкоголю. Триває слідство, повідомляють у відділі комунікації ГУНП Тернопільської області.