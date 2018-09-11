В аварії на Тернопільщині постраждали троє людей

11/09/2018 Розмір тексту:

10 вересня близько 10-ї ранку на автодорозі «Доманове – Ковель – Чернівці – Тереблече», поблизу села Бересток Заліщицького району відбулось зіткнення автомобілів «Opel Combo» та «Skoda Oktavia».

Внаслідок ДТП травмовані троє осіб, а саме: водій автомобіля «Skoda Oktavia», а також водій та пасажир автомобіля «Opel Combo». Потерпілих з травмами різного ступеня складності госпіталізовано до Заліщицької центральної районної клінічної лікарні.

Для ліквідації наслідків ДТП на місце події залучалися чергові караули 15-ї державної пожежно-рятувальної частини та місцевої пожежної команди селища Товсте, повідомляють у ДСНС.