В аварії на Тернопільщині постраждали чоловік і жінка

26/03/2018 0
Розмір тексту:
версія для друку

Порушення правил дорожнього руху – причина аварії, яка трапилася 23 березня. Повідомлення про травмованих на лінію “102” о 17:29 надійшло від чергового лікаря бригади швидкої допомоги Чорткова. 

При виїзді слідчо-оперативної групи стало відомо, що водій автомобіля Renault Master, виїжджаючи з другорядної дороги на голову, не надав переваги іншому транспорту. І як результат – зіткнувся із автомобілем марки Renault Kangoo, який рухався основною трасою.

Внаслідок удару до лікарні потрапила пасажир Renault Kangoo. У жінки медики констатували забійні рани кисті, закритий перелом ноги. Звернувся із забоєм грудної клітки і кермувальник даного транспортного засобу.

За попередньою інформацією водії були тверезими, але остаточний висновок буде після проведення експертизи. Подія внесена в ЄРДР за статтею 286 частина 1 ККУ, повідомляють у відділі комунікації поліції Тернопільської області.

  • Теги:

Додати свій коментар

Головні новини

Креатор буд

Погода

Опитування

  • Чи даремними були жертви Героїв Небесної сотні?

    Результати

    Loading ... Loading ...

© 2000-2012 "За Збручем"

Передрук матеріалів тільки за наявності гіперпосилання на www.zz.te.ua

Вгору

Сайт створено
3 / 0,405 / 11.42m