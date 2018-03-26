В аварії на Тернопільщині постраждали чоловік і жінка

26/03/2018 Розмір тексту:

Порушення правил дорожнього руху – причина аварії, яка трапилася 23 березня. Повідомлення про травмованих на лінію “102” о 17:29 надійшло від чергового лікаря бригади швидкої допомоги Чорткова.

При виїзді слідчо-оперативної групи стало відомо, що водій автомобіля Renault Master, виїжджаючи з другорядної дороги на голову, не надав переваги іншому транспорту. І як результат – зіткнувся із автомобілем марки Renault Kangoo, який рухався основною трасою.

Внаслідок удару до лікарні потрапила пасажир Renault Kangoo. У жінки медики констатували забійні рани кисті, закритий перелом ноги. Звернувся із забоєм грудної клітки і кермувальник даного транспортного засобу.

За попередньою інформацією водії були тверезими, але остаточний висновок буде після проведення експертизи. Подія внесена в ЄРДР за статтею 286 частина 1 ККУ, повідомляють у відділі комунікації поліції Тернопільської області.