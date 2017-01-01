В аварії на Тернопільщині постраждало четверо людей. ФОТО

01/01/2017 0
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Четверо людей потрапили до лікарні в результаті дорожньо-транспортної пригоди на Шумщині. Аварія трапилася 30 грудня близько 14:00.

Як повідомляють у поліції, на автодорозі Остріг-Кременець-Почаїв-Радивилів, біля села ЦеценівкаШумського району, зіткнулися автомобілі “Volkswagen Passat” та “RENAULT Master”.

На місце події виїжджала слідчо-оперативна група. За попередніми даними, водій “Volkswagen Passat” виїхав на смугу зустрічного руху, якою рухався інший автомобіль.

Уникнути зіткнення не вдалося. І він зачепив “RENAULT Master“. Далі легківкузнесло на узбіччя, де вона ще й перекинулася.

На момент ДТП в “Volkswagen Passat” було з водієм п’ятеро людей. Чотирьох з них бригада швидкої доправила до лікарні. У потерпілих ссадна, переломи, забої.

Слідчі з’ясовують усі деталі автопригоди. Подія внесена до ЄРДР за статтею 286 частина 1 ККУ – порушення правил безпеки дорожнього руху.

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