В аварії на Тернопільщині постраждала дитина

13/05/2017 Розмір тексту:

Аварія сталась у Чортківсьому районі в селі Джурин. 12-річний хлопчик на велосипеді різко виїхав на зустрічну смугу руху, де зіткнувся із автомобілем «ВАЗ 2107», під керуванням жителя Івано-Франківської області.

Внаслідок ДТП велосипедист отримав тілесні ушкодження у вигляді: ЗЧМТ, струс головного мозку, подряпини поперекового відділу хребта. Його госпіталізовано в нейрохірургічне відділення Чортківської лікарні, повідомляє “20 хвилин“.

Автомобіль «ВАЗ 2107» поміщений на арешт майданчик Чортківського ВП ГУНП в Тернопільській області.

Поліція Тернопільщини нагадує усім, що згідно Правил дорожнього руху, керувати велосипедами на проїжджій частині дозволено особам, які досягли 14-річного віку. Усі повинні розуміти, що на дорозі всі учасники дорожнього руху, в тому числі велосипедисти, несуть однакову відповідальність за свої вчинки.

В даному випадку 12-річна дитина не досягла віку, з якого наступає відповідальність, тому за його вчинок скоріш за все понесуть відповідальність його батьки, у вигляді притягнення їх до адміністративної відповідальності за ознаками адміністративного правопорушення, передбаченого ст.184 КУпАП (Невиконання батьками або особами, які їх замінюють, обов’язків щодо виховання дітей).