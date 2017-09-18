В аварії на Тернопільщині постраждала чотирирічна дитина. ФОТО

18/09/2017 Розмір тексту:

Шестеро травмованих, серед яких чотирьохрічна дівчинка, потрапили до лікарні в результаті дорожньо-транспортної пригоди. Аварія трапилася неподалік села Надрічне Теребовлянського району.

17 вересня о 14:12 повідомлення про автопригоду надійшло на лінію “102” від диспетчера швидкої допомоги. При виїзді слідчо-оперативної групи стало відомо, що аварія трапилася на автодорозі “Галич-Підгайці-Сатанів.

На перехресті доріг водій автомобіля Volkswagen Passat не виконав вимог дорожнього знаку “Стоп” та виїхав з другорядної дороги на головну.

Така безпечність призвела до зіткнення з автомобілем Volkswagen Golf. В результаті удару до лікарні потрапили обидва водії та четверо пасажирів з Passat(у).

У них медики констатували садна, поверхневі та різані рани різних ділянок тіла та забої. У кермувальниках відібрали взірці крові для перевірки на вміст алкоголю. Триває слідство відповідно до статті 286 частина 1 ККУ, повідомляють у відділі комунікації ГУНП Тернопільської області.