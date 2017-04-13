В аварії на Микулинецькій постраждав водій. ФОТО

13/04/2017 Розмір тексту:

Аварія трапилась у середу, 12 квітня, близько 21:28 год на вулиці Микулинецькій.

Про це в коментарі 0352.ua повідомила прес-секретар патрульної поліції Тернополя Оксана Смільська.

За словами правоохоронців, аварія трапилась за участі “Опеля”, під керуванням 24-річного водія та “Лексуса”, за кермом якого перебував 25-річний водій.

Водія “Опеля” бригадою швидкої допомоги було госпіталізовано у лікарню. Інший водій від надання медичної допомоги відмовився.

Тривають слідчі дії. Забезпечено охорону місця події.