В аварії на Микулинецькій постраждав водій. ФОТО

13/04/2017 0
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Аварія трапилась у середу, 12 квітня, близько 21:28 год на вулиці Микулинецькій. 

Про це в коментарі 0352.ua повідомила прес-секретар патрульної поліції Тернополя Оксана Смільська.

За словами правоохоронців, аварія трапилась за участі “Опеля”, під керуванням 24-річного водія та “Лексуса”, за кермом якого перебував 25-річний водій.

Водія “Опеля” бригадою швидкої допомоги було госпіталізовано у лікарню. Інший водій від надання медичної допомоги відмовився.

Тривають слідчі дії. Забезпечено охорону місця події.

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