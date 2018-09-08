В Америці помер бос тернопільського мультимільйонера

08/09/2018 Розмір тексту:

6 вересня у США помер засновник корпорації Amway, 92-річний мільярдер Річард Девос.

Ця корпорація відома тим, що однією з перших запровадила для продажів мережевий маркетинг. В 2017 році компанії, що спеціалізується на виробництві побутової хімії та косметики, склали 8,6 млрд доларів, зазначається на сайті компанії. За версією журналу Forbes, стан Девоса і його сім’ї оцінюється в 5,5 млрд доларів.

Цікаво, що Amway пустила серйозні коріння на Тернопільщині. Перші продажники у нас з’явилися ще на початку 90-х. Один з піонерів продажних “пірамід” Тарас Демкура вийшов за межі Тернополя. Він проводить навчання з мистецтва “затягти” клієнтів у великих містах України та Росії.