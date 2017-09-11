Увага! В Тернополі працює “професійний” провокатор

11/09/2017 Розмір тексту:

Нещодавно на офіційній сторінці одного з правоохоронних органів було повідомлено про затримання керівника тернопільського КП на хабарі. Є підозра, що це була вміло підготовлена провокація, а провокатором виявився громадядин Росії Сергій Нікулін, який неодноразово “світився” в інших областях України і виконував схожі “завдання”, пише інтернет-видання ternopil.te.ua.

Що ж відбулося у Тернополі?

Найперше треба пояснити, що саме відбулося у Тернополі. Суха інформація правоохоронців свідчить, що якийсь посередник дав 600 доларів якомусь чиновнику за сприяння у розміщенні об’єкта торгівлі.

По-перше, саме формулювання справи звучить якось дивно, пише сайт ternopil.te.ua. Дозвіл на розміщення об’єкта торгівлі (магазин, супермаркет, простий МАФ) видається на сесії міської ради після розгляду на депутатських комісіях. Тобто, яке “сприяння” міг зробити керівник КП незрозуміло.

По-друге, мала місце не дача хабара, а, як припускає видання, “провокація”. Вже згаданий Нікулін вчинив як класичний провокатор. Зайшов у кабінет чиновника та кинув на стіл 6 купюр по 100 доларів. Відразу за ним у кабінет увірвалися правоохоронці та почалося “маски-шоу”. Варто зауважити, що законодавство України передбачає кримінальну відповідальність не лише за отримання чи вимогу хабара, а й за провокацію хабара.

Схожа ситуація була на Закарпатті, яку діючий керівник краю Геннадій Москаль назвав “поверненням у часи Януковича”.

Хто такий професійний провокатор Нікулін – версія Геннадія Москаля

У червні цього року на Закарпатті мав місце резонансний нібито корупційний скандал із затриманням міського голови Чопа Валерія Самардака.

Тоді по Чопу пройшла хвиля обшуків. Обшук також проведено у головного архітектора міста та квартирі міського голови Самардака. Операцію проводили обласна прокуратура, УЗЕ (Управління захисту економіки Нацполіції) і СБУ. Хабар депутату міської ради підкинув таємничий підприємець. Його ім’я та прізвище Сергій Нікулін. Найцікавіше, перед “спецоперацією” цей підприємець Нікулін отримав у міськраді дозвіл на встановлення трьох будок для обміну валют. Тому незрозуміло, за що саме він дав хабар, який від нього, за словами працівників міськради, ніхто не вимагав. Адже рішення по ньому вже було прийнято і договір був укладений (аналогія з Тернополем).

Всі крапки над “і” розставив губернатор Закарпаття Геннадій Москаль. За його словами, на початку літа 2017 року під ширмою боротьби з корупцією Закарпаття хотіли перетворити на СРСР зразка 1937 року, коли людей засуджували не за злочини, а за сфабриковані провокаторами фальшивки. Він відкрито заявив, що ця справа має замовний і політичний характер.

Далі цитуємо генерала Москаля:

“Заявником у цій справі є громадянин Російської Федерації Нікулін Сергій Володимирович, 11.07.1979 року народження, котрий тимчасово проживає на Закарпатті в м. Берегово й перебуває на повному утриманні співробітників Управління захисту економіки (УЗЕ) в Закарпатській області. Вони знімають для нього квартиру, купують одяг, оплачують харчування і т. д. Нікулін зареєстрований як приватний підприємець у сфері надання медичних послуг, хоча не має медичної освіти. З 2009 р. він не займається підприємництвом, офіційно не отримує ніяких доходів і не сплатив до бюджету жодної копійки податків. Нікулін розшукується виконавчою службою, а на його майно накладено арешт через неповернення коштів банкам. У деяких випадках гроші безслідно зникли начебто при передачі хабарів (такі факти є в Тернопільській і Львівській областях).

На Закарпатті Нікулін регулярно звертався до головних лікарів чи посадовців різного рівня з проханнями дати дозвіл на відкриття діагностичних кабінетів чи іншими пропозиціями. За це він нав’язливо пропонував грошову винагороду, а потім писав заяви в правоохоронні органи про вимагання хабарів. Зокрема, в квітні 2011 р. цей чоловік виступив заявником у справі про хабар сільському голові с. Гребля Іршавського району, в квітні 2012 р. – заявником у справі про хабар головному санітарному лікарю Виноградівської СЕС, у березні 2013 р. – заявником у справі про хабар сільському голові с. Пушкіно Виноградівського району, в червні 2015 р. – заявником у справі про хабар головному лікарю Вишківської амбулаторії (Хустський район) і т. д. У багатьох випадках посадовці категорично відмовлялися від таких пропозицій. Таких фактів на Закарпатті з 2011 по 2017 роки є близько тридцяти.

Корупційний скандал на Закарпатті ще не завершився, тривають суди. Однак міський голова Чопа вже вийшов на волю, а “професійного провокатора” з російським паспортом вирішили “перевести” в іншу область?

“Ширма боротьби з корупцією” буде продовжуватися

Як показує досвід Закарпаття, підкидання хабара чиновнику міської ради може бути лише початком провокації. Адже правоохоронці провели обшук у кабінеті головного архітектора Тернополя (як і свого часу у Чопі). Професійному провокатору поки що не вдалося спокусити жодного тернопільського чиновника взяти в руки хабар, тому наразі ця справа “шита білими нитками”. Зрозуміло, що ця особа продовжить відробляти свою “провокаторську зарплату” і спроби підкидання хабарів у Тернополі та в області будуть продовжуватися.

Для чого це правоохоронцям? Існує версія, що мають завдання: посадити за хабарництво когось з вищих чиновників міської ради Тернополя і прозвітувати на всю Україну, яка на місцях погана та корумпована влада. Більшість українців різко негативно сприймають діяльність центральної влади. Це підтверджують й соціологічні дослідження. Люди обурені надвисокими тарифами на газ, світло, воду, які “зі стелі” бере 28-річний голова Нацкомісії з величезним маєтком під Києвом і мільйонними статками. Люди обурені політичною боротьбою між олігархічними кланами, у то й час як наші діти гинуть на сході. Тому завдання центральної влади – “поділитися” негативом з місцевими владами, намагаючись зробити з них тотальних корупціонерів.

Нагадаємо, що кілька днів тому прокуратура Тернопільської області повідомила про нібито розкриття злочину з розкраданням коштів міського бюджету. Тепер же до справи взявся “провокатор” зі стажем. Так що, як кажуть, далі буде…

А тим часом міська рада Чопа попередила своїх колег з інших міст та областей України та оприлюднила фото професійного провокатора, що намагається спровокувати хабарі чиновникам міських та сільських рад, лікарям. Пильнуйтеся, чесні люди!

До слова, у неділю, 10 вересня, відбувся суд, на якому підозрюваному призначили запобіжний захід у вигляді домашнього арешту. Ухвала суду додається.

Підготував оглядач Андрій Тимченко

Джерело: ternopil.te.ua