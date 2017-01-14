Уся Вишнівецька громада зібралася на велику коляду. ФОТО

14/01/2017 Розмір тексту:

13 січня о 12 годині у центрі Вишнівця на спільну коляду зібралися колективи з усіх сіл громади, села Лози, що не увійшло до об’єднання, Старовишнівецької школи та Вишнівецького будинку культури.

Колективи представили по 2 колядки, що в загальному склало велике різноманіття святкових пісень, жодна із них не повторювалася. З вітальним словом до учасників коляди та глядачів звернувся і новообраний голова Вишнівецької громади, колишній очільник партії «Добрий самарянин» Володимир Кравець. Він подякував людям за підтримку на виборах, побажав гараздів у новому році та зауважив, що поки Україна колядує – вона живе.

– Саме перед початком колядування почався густий, лапатий сніг, проте нас це не засмутило, вже через кілька хвилин свята, він припинився. А у всіх учасників був дуже гарний настрій, нас переповнювали емоції, у мене особисто залишилися найкращі враження, – розповідає учасниця коляди, депутат районної ради від фракції «Добрий самарянин» Юлія Цимбалюк.

Після окремих виступів відбулася загальна коляда, віншування, посівання. Такий захід у Вишнівці проходить не вперше, його започаткувала парафія Старовишнівецької храму УПЦ КП, проте саме цього року коляда зібрала таку велику кількість колективів.