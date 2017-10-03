Уряд дав 26 мільйонів, аби не допустити у Тернополі надзвичайної ситуації

03/10/2017 Розмір тексту:

Кошти мають надійти для збереження від руйнування будівлі Державного архіву Тернопільської області, який знаходиться в історичному центрі міста в одному архітектурному комплексі з Архікатедральним Собором.

Про це йдеться в розпорядженні Кабінету Міністрів №686 від 27 вересня, повідомляє Галас.

Документом акпедбачається здійснення першочергових невідкладних заходів, спрямованих на запобігання виникненню надзвичайної ситуації, що може виникнути у разі руйнування будівлі Державного архіву Тернопільської області. Міністерство фінансів має здійснити зазначені видатки за рахунок коштів резервного фонду державного бюджету.

Володимир Гройсман доручив Тернопільській обласній державній адміністрації затвердити у тижневий строк за погодженням з Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства, Міністерством економічного розвитку і торгівлі та Міністерством фінансів перелік витрат, пов’язаних із здійсненням першочергових невідкладних заходів.