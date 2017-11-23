Уродженець Тернопільщини вдруге стане ведучим Євробачення
Про це повідомляє detector.media з посиланням на прес-службу СТБ.
«Думаю, вибір ведучого ні у кого не викликає питань. Сергій – улюбленець публіки і великий професіонал; спостерігати за тим, як він веде ефіри і спілкується з учасниками, неймовірне задоволення. Ми раді, що наші відбори знову будуть наповнені якісним гумором і фірмовою іронією Притули», – сказала керівник національного відбору Наталя Франчук з СТБ.
Сергій Притула каже, що по частині жартів буде орієнтуватися на місці, а від першого прямого ефіру Нацвідбору-2018 очікує відсутності явного фаворита.
«Хотілося б такого ж конкурентного набору виконавців, як і в попередні два роки, коли в кожному півфіналі одразу по 3 учасники претендувалі на путівку до «Євробачення». У мене, чесно кажучи, є внутрішній конфлікт. З одного боку хочеться побільше молодих гуртів, різножанровості музики (як цього року для людей відкридись Monochromea, Aghiazma, Panivalkova та Vivienne Mort), а з іншого боку розумієш, что «Євробачення» – це все ж попсовий конкурс, і треба делать акцент на підборі якісної поп-музики», – зазначив Сергій Притула.
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Коментарі (1)
Ігор22/11/2017
Сірий давай ми тебе підтримуємо.