Уродженець Тернопільщини скоїв страшний злочин в Івано-Франківську

23/01/2017 0
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20 січня 61-річний уродженець Тернопільщини, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння в приміщенні одного із магазинів в Івано-Франківську, на побутовому ґрунті розпочав сварку з двома чоловіками під час якої одному з них завдав смертельних ножових поранень. Іншого вдалося врятувати.

Виїздом на місце події працівників слідчо-оперативної групи встановлено, що чоловік 1955 р. н., уродженець Тернопільської області, який проживає в Івано-Франківську, будучи в стані алкогольного сп’яніння, перебуваючи в приміщенні магазину, на побутовому ґрунті розпочав сварку з жителями Івано-Франківська 1958 та 1959 р. н. Реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на позбавлення життя двох осіб, зловмисник вийняв ніж, який був при ньому та умисно наніс ним удар в шию старшому з них, а іншому спричинив проникаючі колото-різані рани черевної порожнини та грудної клітки. Потерпілого з травмою шиї доставили в Івано-Франківську ОКЛ, де своєчасно надали допомогу, іншого доставили до міської лікарні, де від отриманих тілесних ушкоджень він помер.

Після вчиненого злочинець був затриманий  на місці події в порядку ст. 208 КПК України. На цей час вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство), ч. 2 ст. 15 (Замах на злочин є закінченим), п. 1 ч. 2 ст. 115 (Умисне вбивство двох або більше осіб) Кримінального кодексу України та обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Проводиться слідство, повідомляють у секторі комунікації Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області.

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