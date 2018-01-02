Урочистим смолоскиповим маршем сотні тернополян віддали шану Степану Бандері. Фоторепортаж

Серед людей, які пройшлися в марші по головних вулицях міста, були організатори урочистого заходу – представники «Правого сектору», «Сокола», ВО «Свобода» та «Національного Корпусу». Долучилися до маршу на честь Степана Бандери й представники влади та небайдужі тернополяни.

Біля монументу провідника ОУН відбулося віче, на якому до тернополян зі словами пам’яті звернувся Депутат Верховної Ради України від ВО «Свобода» Михайло Головко.

— Степан Бандера – син нашої нації, який піднявся з колін та який, попри зневіру багатьох людей у перспективу України, зумів дати населенню віру в краще майбутнє і повести за собою мільйони українців. Провідник ОУН зумів допомогти людям піднятися з колін, розпочати боротьбу за власну державу, за майбутнє рідних дітей. Звичайно, тодішній час був непростий – значно важчий за сьогоднішні події. Адже наша держава в минулі роки була роздерта між імперіями: з однієї сторони – ненависна більшовицька імперія, яка топталася по українській святій землі, а з другої – Третій Рейх. Здавалося, що в України немає перспектив, проте значна ідея віри в майбутню самостійну і соборну державу продовжувала «жити» серед людей, — поділився Михайло Головко.

Михайло Йосифович додав, що саме завдяки героям, які вірили, що сильну, вільну та незалежну націю збудують якщо не вони, то їхні діти, внуки, ми маємо приклад справжньої боротьби та новітніх героїв.

На заході до теплих слів ушанування долучився і Голова фракції ВО «Свобода» в Тернопільській облраді Олег Сиротюк.

— В умовах українсько-російської війни усякий із нас розуміє важливість ролі кожного українця в захисті рідної землі. Сьогодні, починаючи з с. Угринів та, завершуючи Одесою, Києвом й іншими містами, в Україні проходять подібні марші за участю українських націоналістів. От нещодавно похід на честь Степана Бандери, який організувала наша Донецька організація ВО «Свобода», відбувся у прифронтовій Авдіївці. Захід пройшов під вибухами, під пострілами, але націоналісти на Сході вийшли колоною для того, щоб вшанувати нашого героя. До речі, саме зараз на Донеччині й у Слов’янську проходить подібний марш. І саме завдяки цій урочистості ми повинні пам’ятати, що наша нація є великою, сильною і могутньою, а наші патріоти перебувають по всій українській землі, — наголосив Олег Сиротюк.

Олег Мирославович наголосив, що дуже радіє з того, що на традиційний марш на честь Степана Бандери з кожним роком приходить більше й більше людей, зокрема молоді.

Варто зазначити, що на пам’ятному віче також традиційно лунала Молитва українського націоналіста, а завершився захід нагородженням. За вірність українській національній революції, сміливість у бою та захист українського народу було відзначено бійців окремої зведеної штурмової роти «Карпатська Січ» Олексія Воронцова, Євгена Панькевича та нині покійного депутата Тернопільської міськради, очільника Тернопільської міської організації ВО Свобода Володимира Стаюру.