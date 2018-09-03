Урочиста посвята першокурсників у студенти відбулася у педагогічному університеті. Фоторепортаж

03/09/2018 Розмір тексту:

Голова Тернопільської ОДА Степан Барна привітав із початком студентського життя та зі стартом навчального року у стінах вишу студентів-першокурсників Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Цього року на першому курсі педуніверситету навчатимуть 2018 майбутніх педагогів.

«Наша держава потребує висококваліфікованих вчителів та викладачів. Особливо тепер в контексті Нової української школи та коли впроваджується реформа освіти. Тому ми покладаємо великі надії на молодих та активних, готових до роботи та до навчання дітей», – на цьому акцентував очільник області під час вітального слова на посвяті першокурсників у студенти ТНПУ.

Він наголосив, що освітня галузь в області розвивається та підтримується з боку держави, отримує належне фінансування на покращення як самих закладів, так і матеріально-технічної бази. Водночас зростає заробітна плата й у вчителів.

«Всі ці складові дають позитивний результат. І ми сьогодні маємо чим гордитися. За результатами зовнішнього незалежного оцінювання, Тернопільщина зайняла третє місце серед областей України. 10-тисячний колектив вчителів, працівників освітньої сфери нашого краю чекає на вас. Тож, я бажаю вам бути активними, не боятися бути сміливими та реалізуватися», – звернувся до студентів Степан Барна.

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