УПЦ МП знову знімає кіно про «утиски» на Тернопільщині. ВІДЕО

15/11/2017 0
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У мережі з’явилось відео про те, як мешканці Котюжин Збаразького району прогнали з села завезених священиками УПЦ МП журналістів.

Втративши власну парафію, священик УПЦ МП села Котюжини Збаразького району Олександр Кантицький вирішив відплатити колишнім прихожанам, вкотре обливши їх брудом в ЗМІ. Для цього, московський піп запросив на Тернопільщину цілу журналістську групу для зйомки відеосюжету про «звірства бандерівців» проти «канонічєской церкві». Подібні матеріали, зазвичай, широко тиражуються і на російських пропагандистських телеканалах.

Нагадаємо, релігійна громада села Котюжини на початку цього року за підтримки практично усіх місцевих мешканців перейшла з церкви Московського Патріархату до УПЦ Київського Патріархату.

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