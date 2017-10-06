Унікальний випадок: у смерті дитини з Тернополя довели вину лікарів. ВІДЕО

06/10/2017 Розмір тексту:

На Львівщині медиків Жидачівської районної лікарні визнали причетними до смерті 12-річного хлопчика.

Про це йдеться у сюжеті ТСН.

Це чи не унікальний випадок у сучасній українській медицині, адже клініко-експертній комісії вдалося довести лікарську помилку.

Фахівці встановили: лікарі поставили неправильний діагноз та проявили недбалість.

Інцидент стався у червні цього року. 12-річний Роман Кулак з Тернополя відпочивав у бабусі на Львівщині, аж раптом йому стало зле. Хлопчика шпиталізували до районної лікарні. Там його добу лікували від отруєння та теплового удару. І тільки коли дитину привезли до обласного центру, виявилося – у хлопця заворот кишківника. Лікарі врятувати дитину не змогли.

Оголошені висновки комісії тепер передадуть до поліції, а також до Міністерства охорони здоров’я.

За словами начальника відділу кадрового та організаційного забезпечення департаменту охорони здоров’я Львівської облдержадміністрації Андрія Голдуна, на кожному етапі була допущена помилка із надання медичної допомоги – як на догоспітальному, так і на госпітальному етапах.

Батьки хлопчика хочуть добитися покарання медиків у суді.

«Ми надіялися на адекватну допомогу лікарів, а там розказували, що дитина симулює. Я хочу донести до суспільства, що це – проблема. На моєму місці завтра може бути будь-хто з нас», – пояснив батько загиблого хлопчика Володимир Кулак.