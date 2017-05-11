Унікальні фото Тернополя радянських часів виставили на аукціон. ФОТО

11/05/2017 Розмір тексту:

Місто Тернопіль на фотографіях найбільшого в Радянському Союзі інформаційного агенства ТАРС (рос. ТАСС), яке існувало з 1927 року. Фотографії належать до радянського періоду.

Телеграфне агентство Радянського Союзу володіло виключним правом на розповсюдження інформації про події за межами СРСР.

Репортажна фотографія – цікавий жанр, адже фотограф повинен володіти загостреним відчуттям вчасно зловити вдалий момент. Саме так працювали фотографи ТАРС.

Ніхто точно не візьметься порахувати і сказати скільки мільйонів кадрів було зроблено в ТАРС.

Пропонуємо вашій увазі фотографії міста Тернополя, зроблені фотографами ТАРС в період 1980-х років. На фото ви зможете побачити місто та його мешканців.

Цінні оригінали фотографії сьогодні виставлені на одному із інтернет аукціонів, повідомляє сайт tenews.org.ua.