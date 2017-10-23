Умільці-залізничники з Тернопільщини телефонували закордон, як до себе додому

23/10/2017 Розмір тексту:

Під процесуальним керівництвом Тернопільської місцевої прокуратури викрито та знешкоджено групу осіб, що несанкціоновано втручалися у роботу електронно-обчислювальних систем та мереж для налагодження незаконних каналів міжнародного зв’язку.

Розслідується кримінальне провадження за ч. 2 ст. 361 (незаконне втручання в роботу електронно-обчислювальних машин, систем та комп’ютерних мереж) КК України, повідомили у прес-службі прокуратури Тернопільської області.

Встановлено, що троє працівників Укрзалізниці, використовуючи технічні можливості електронно-обчислювального обладнання підприємства, здійснювали перемаршрутування міжнародного телефонного трафіку в обхід міжнародних центрів комутації. Завдяки використанню спеціальних програм та комунікаційного обладнання транспортної компанії, зловмисники забезпечували підміну оригінальних номерів абонентів та видавали міжнародний телефонний трафік за місцеві телефонні розмови. За попередніми оцінками фахівців, лише з початку 2017 року зловмисники завдали своїми діями збитків операторам зв‘язку у розмірі понад 250 тис грн.

Під час обшуків, проведених у робочих кабінетах та помешканнях махінаторів, силовики вилучили комп’ютерну техніку, документи «чорної» бухгалтерії, дві сотні SІМ-карток мобільного оператора, електронні пристрої шлюз-GSM які використовувалися для з‘єднання в обхід системи мобільних операторів зі слотами для SІМ-карток, роутери зв‘язку «Wi Fi», жорсткі диски компютерів, банківські картки. Вирішується питання зняття інформації з центрального сервера цифрового звязку Укрзалізниці Тернопільської дистанції колії, на якому міститься історія підключень (втручань) до мережі gsm-шлюзів, та електронні носії даних. Злочин викрито спільно з Управлінням Служби безпеки України в Тернопільській області та поліцією.