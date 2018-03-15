Умілець з Тернопільщини створив короля всіх мангалів. ФОТО

15/03/2018 Розмір тексту:

27-річний кременчанин Ярослав Єфремов змайстрував кований мангал у вигляді корабля без попередніх ескізів та заготовок. На виготовлення мангалу майстру знадобилося трохи більше місяця.

Виріб вийшов розміром понад два метри довжиною та майже півметри завширшки, вагою понад сто кілограмів, пише Кременець.City.

Сам за фахом він автослюсар, але зізнається, що завжди були до вподоби саме зварювальні роботи.

Ковальською справою Ярослав займається уже близько восьми років. А досвід перейняв у знайомих зварювальників. Раніше займався ще й художнім куванням.

“Це дуже копітка робота, але, щоб створити такий мангал-корабель щодня намагався приділяти по декілька годин цій справі”, – каже майстер.

Такий виріб мріяв виготовити вже давно. Проте попередньо жодних ескізів не робив.

“Я просто втілив у життя той виріб, який попередньо собі уявив і дуже задоволений”, – каже Ярослав.

Ковальство стало улюбленою справою хлопця.