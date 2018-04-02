Укрзалізниця призначила додатковий рейс швидкісного потяга “Тернопіль-Київ”
02/04/2018 0
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Укрзалізниця запускає додаткові рейси швидкісних поїздів «Інтерсіті» Київ-Тернопіль у квітні.
Як повідомили на сайті “Укрзалізниці”, поїзд № 747 «Інтерсіті» Київ-Тернопіль вирушить з Києва 14 квітня о 17:24 та прибуде до Тернополя о 23:25. У зворотному напрямку з Тернополя 15 квітня поїзд № 748 Тернопіль-Київ вирушить о 04:04 та прибуде на станцію Київ-Пасажирський о 10:01.
Час відправлення та прибуття поїзду в пункти призначення залишається без змін.
Джерело: business-companion.te.ua
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