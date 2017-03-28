“Укрпошту” на Тернопільщині може очолити комуніст. ВІДЕО

28/03/2017 1
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Відбувся конкурс на посаду директора Тернопільської дирекції «Укрпошти».

Як повідомляє ІНТБ, у кількох областях України вже встигли провести конкурси і призначити нових керівників регіональних мереж «Укрпошти».

Охочих зайняти місце директора Тернопільської мережі виявилось 53-є. До останнього етапу дійшло четверо. Три – нові кандидатури і діючий директор – Василь Юрчишин.

Детальніше – в сюжеті.

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Коментарі (1)

не комуніст

28/03/2017

А про те, що той самий комуніст працював і при хоптяну і при сиротюку і далі продовжує працювати при барні ніхто не хоче написати?

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