“Укрпошту” на Тернопільщині може очолити комуніст. ВІДЕО
28/03/2017 1
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Відбувся конкурс на посаду директора Тернопільської дирекції «Укрпошти».
Як повідомляє ІНТБ, у кількох областях України вже встигли провести конкурси і призначити нових керівників регіональних мереж «Укрпошти».
Охочих зайняти місце директора Тернопільської мережі виявилось 53-є. До останнього етапу дійшло четверо. Три – нові кандидатури і діючий директор – Василь Юрчишин.
Детальніше – в сюжеті.
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Коментарі (1)
не комуніст28/03/2017
А про те, що той самий комуніст працював і при хоптяну і при сиротюку і далі продовжує працювати при барні ніхто не хоче написати?