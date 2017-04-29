“Укротека” у Тернополі побила рекорд

29/04/2017 Розмір тексту:

Понад шість годин без перерви звучав у тернопільському нічному клубі «OPERA» сет із україномовних танцювальних композицій. Це своєрідний рекорд одновечірочного укросаунду.

Укротека – це вечірки української клубної музики. Вони проходять у багатьох нічних клубах України та спрямовані на підтримку танцювального контенту рідною мовою. 23 квітня «Укротека» стартувала у Тернополі, та одразу ж стала найдовшою за тривалістю україномовною дискотекою.

Сучасними українськими реміксами присутніх розважав автор мережі просвітницьких вечірок, найбажаніший ведучий музичних подій в Україні, спеціальний гість на відкритті «Укротеки» у Тернополі ем-сі GONIBEZ. Звучали найвідоміші пісні гуртів «Антитіла», «Скрябін», «Океан Ельзи», «Бумбокс», «ONUKA», «Без обмежень», а також тернопільських зірок Андрія Підлужного, Віктора Павліка, С.К.А.Й., «Братів Гадюкіних».

Відвідувачів першої у Тернополі «Укротеки» були вражені новим звучанням знайомих пісень, та можливістю підспівувати. Приємно їх здивував і спеціальний патріотичний жовто-синій коктейль, яким адміністрація нічного клубу пригощала з нагоди відкриття серії українських вечірок.

Відтепер «Укротека» проходитиме щонеділі у нічному клубі «ОPERA» (RK MAXIM), вул..Білецька 1.

Організатори передбачили безкоштовні запрошення для тих тернополян, які хочуть відпочивати під високоякісну українську музику та допомагають у її поширенні. За деталями та запрошеннями можна звертатися до Андрія Деркача: 097-154-19-58.

30 квітня на вас чекають спеціальні гості – GENTELMEN PROJECT зі Львова.

Замовлення столиків за номером (067) 351-41-01.